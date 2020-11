Dlaczego wyroby z granitu do dobre materiały do budowy dróg?

Przede wszystkim materiały do budowy dróg to artykuły, które wedle założeń powinny charakteryzować się wieloma istotnymi cechami. Tworzenie dróg, chodników oraz szeroko pojętej infrastruktury publicznej można ująć w formie inwestycji na lata. Dlatego też muszą charakteryzować się pewnymi właściwościami, które pozwolą im przetrwać przez ten czas w nienagannym stanie. Kruszywo drogowe z granitu posiada wiele wariantów kolorystycznych, dzięki czemu stosuje się je w wielu wariantach w przestrzeni publicznej.

Niemniej jednak materiały do budowy dróg charakteryzują się najczęściej wieloletnią trwałością. Nie straszne im są naciski na ich powierzchnię ani zmienne warunki atmosferyczne zależne od występującej pory roku. Również działanie wysokich amplitud temperatur nie wpływa na ich stan techniczny. Dlatego materiały do budowy dróg to najczęściej tworzywa z granitu. Charakteryzują się one specjalną powłoką antypoślizgową, a także szeregiem walorów estetycznych, co przyczynia się do tego, że dosyć często możemy korzystać z nich opuszczając dom.